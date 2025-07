MN - Colombo: "A Vlahovic non credo tanto, perché non mi è sembrato che ci fosse tutto questo feeling quando era con Allegri alla Juve"

È cominciata ufficialmente la stagione 2025/26 del Milan. Mentre Max Allegri è a lavorare a Milanello per ridare alla squadra un senso logico sia sul campo che fuori, Igli Tare si muove su vari profili sul mercato, centrocampista, terzini, attaccante, per completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico livornese. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Monica Colombo, importante firma de Il Corriere della Sera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue di dichiarazioni.

Se fossi Allegri che attaccante chiederesti a Tare e Furlani?

“Io credo che in questo momento non hanno una carta nascosta. Io credo che in questo momento ci sia la volontà di andare a prendere un giocatore che possa fare la differenza e che garantisca dei gol. Osimhen è andato, quello che era un sogno e un’utopia… Accantoniamolo. A Vlahovic non credo tanto perché non mi è sembrato che ci fosse tutto questo feeling quando era insieme (con Allegri, ndr) alla Juventus. Poi certo, se nell’ultima settimana di agosto va via a prezzo di saldo e invece di chiedere 12 milioni Vlahovic si accontenterà di 6, se non hai trovato il Nicolas Jackson del Chelsea della situazione che gli inglesi ti danno in prestito allora anche Vlahovic può andare bene. Ma quando l’altro giorno ci è stato fatto un ragionamento su quelli che saranno i movimenti del mercato che partiranno dopo che la Premier League, che è la banca dell’Europa, io credo che quello sia vero. Nel senso che molti giocatori che in questo momento sono inavvicinabili per le cifre che comportano poi magari un esubero potrà essere avvicinabile. Penso proprio a Nicolas Jackson, che tra l’altro è della stessa agenzia con cui parlano per Archie Brown, che sarebbe in questo momento il terzino sinistro più attenzionato. Mentre sulla fascia opposta ci sono più profili che vengono seguiti”.