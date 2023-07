MN - Continua il pressing del Milan per Reijnders: nelle prossime ore verrà aumentata l'offerta

MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Tijjani Reijnders rimane sempre uno degli obiettivi per il centrocampo rossonero, così da dare un'opzione in più a mister Stefano Pioli, che ha richiesto qualità al centro. Nonostante qualche difficoltà con l'AZ Alkmaar, a causa della richiesta alta - 25 milioni di euro -, i rossoneri vogliono comunque chiudere il classe '98. Nelle prossime ore il club di Via Aldo Rossi aumenterà l'offerta per avvicinarsi alla richiesta del club olandese.

di Antonio Vititello