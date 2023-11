MN - Contratto Camarda: il Milan lavora per blindarlo dagli assalti dei top club europei

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan sta lavorando sodo per blindare Francesco Camarda, gioiello del settore giovanile rossonero, anche oggi in gol - e che gol - con la Primavera in Youth League contro il Psg. L'attaccante classe 2008 è conteso dai migliori club europei, ma il Milan ha tutta l'intenzione di trattenerlo: si tratta con gli agenti per fargli firmare, da marzo in poi, una volta compiuti 16 anni, il primo contratto da professionista; potrà firmare solo un triennale avendo meno di 18 anni.

di Antonello Gioia