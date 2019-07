MN - Cutrone ai Wolves, visite mediche in corso

Sta iniziando concretamente l'esperienza di Patrick Cutrone in Inghilterra. Il centravanti classe 1998 sta sostenendo in queste ore le visite mediche con il Wolverhampton, iniziate questa mattina, interrotte dal pranzo, e che verranno poi terminate nel pomeriggio. Al termine dei test medici, l'ormai ex rossonero firmerà il contratto che lo leghera ai Wolves fino al 2023 per due milioni di euro l'anno. Cutrone lascia il Milan per 18 milioni più quattro di bonus.