MN - Futuro Pobega: club ed entourage al lavoro per trovare la soluzione migliore

Il Milan continua a lavorare per sfoltire la rosa di Paulo Fonseca, perché l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dell'allenatore portoghese una rosa di massimo 25 giocatori. Non resta altro che capire chi saranno gli indiziati a lasciare Milanello nel corso di questo calciomercato, anche se è facilmente intuibile, basta vedere chi è stato escluso dall'esordio in campionato contro il Torino.

In questa lista rientra sicuramente Tommaso Pobega, già utilizzato con il conta gocce nel corso della tournée estiva negli Stati Uniti. Il centrocampista italiano ha lavorato tanto ed in silenzio per ottenere la conferma di Paulo Fonseca, che per la prossima stagione ha però deciso di puntare su altri profili. A fronte di questa, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, club ed entourage al lavoro per trovare la soluzione migliore.

Tante squadre italiane sarebbero interessate a Pobega, negli scorsi mesi sempre su questi lidi si è parlato di Bologna, ma non sarebbe assolutamente da escludere la soluzione estero, anche perché ce ne sarebbero di opzioni.

di Pietro Mazzara