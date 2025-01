MN - Gimenez, il Milan deve avvicinarsi a 40 milioni tra parte fissa e bonus

vedi letture

Entra nella fase calda la trattativa tra Milan e Feyenoord per l'attaccante messicano Santiago Gimenez. C'era da aspettarselo, scavallato l'ultimo turno della League Phase di Champions League, anche se forse non con tutto questo contorno in casa rossonera con Morata e Camarda pronti a salutare, il primo in prestito con obbligo direzione Galatasaray, il secondo in prestito secco verso il Monza.

In tutto questo il Milan oggi ha presentato una seconda offerta più alta al Feyenoord. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, quello che serve ai rossoneri è avvicinarsi tra bonus e parte fissa alla richiesta del club olandese che rimane di 40 milioni di euro. La situazione della rosa e i tempi stretti del mercato mettono fretta.

di Pietro Mazzara