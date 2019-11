MN - Giunti: "Spero che Torrasi trovi continuità in un'altra squadra, magari già a Gennaio"

Federico Giunti ha parlato di Emanuele Torrasi dopo la vittoria per 5-0 ai danni del Verona, queste le parole raccolte dal nostro inviato: "L'ho fatto giocare perché l'ho visto bene. Spero che possa trovare continuità in un'altra squadra, magari già a gennaio. Ovviamente se rimane con noi sono contento, penso ci possa dare esperienza in mezzo al campo. Non è ancora al massimo, ma solo la sua presenza è importante per i compagni".