MN - Il Milan accelera per Origi: avviati i colloqui con gli agenti del giocatore

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan accelera per Divock Origi. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la società rossonera avrebbe fatto dei passi in avanti in merito alla trattativa per l'attaccante belga, i cui agenti proprio due giorni fa hanno incontrato i dirigenti milanisti a Milano. Il nome dell'attaccante del Liverpool era stato proposto già a gennaio, ma l'operazione è entrata nel vivo soltanto recentemente.

