MN - Il Milan apre alla cessione in prestito di De Ketelaere all'Atalanta: i dettagli

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha aperto alla cessione di Charles De Ketelaere all'Atalanta dopo la panchina nell'utlima amichevole della tournèe americana contro il Barcellona. Operazione che prosegue sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Con il club bergamasco, al momento, non si sta ragionando sull'inserimento di un controriscatto per il classe 2001 belga.

di Antonio Vitiello