Il Milan accelera. La Gazzetta: "Tare subito operativo. Scelta del tecnico e futuro di Reijnders de decidere in fretta"

vedi letture

Non è consentito perdere ulteriore tempo, anche perché la scelta del direttore sportivo ha effettivamente portato via più forze di quanto effettivamente si potesse credere. Alla fine il Milan ha deciso di puntare sull'esperienza di Igli Tare, che dopo aver lasciato la Lazio due anni si cimenterà in questa sua nuova avventura tanto entusiasmante quanto complicata, anche perché si dovrà rifondare una squadra che quest'anno ha avuto più delusioni che gioie e che l'anno prossimo non parteciperà a nessuna competizione europea.

A fronte di questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Tare subito operativo. Scelta del tecnico e futuro di Reijnders de decidere in fretta", anche perché da queste si capiranno bene le intenzioni del Milan, che considerato il risultato di quest'anno, dovrebbe prendere da esempio il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che dal decimo posto della passata stagione è arrivato a vincere addirittura il tricolore.