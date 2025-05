Tifosi in agitazione. Il CorSport: "Conceiçao & c. Addio a San Siro e contestazione"

Quella di oggi non sarà un'ultima giornata di campionato come le altre, come d'altrone non lo è stata quella della passata stagione con il tifo organizzato rossonero che restò in silenzio per gran parte della partita contro la Salernitana salvo poi far sentire la sua voce negli ultimi minuti di partita. Oggi come allora il messaggio è lo stesso: la gente del Milan vuole tornare ad essere competitiva, ed una stagione come quella che si sta per concludere non è ammissibile.

Dalle parti di Milanello inizierà un nuovo corso anche grazie all'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, ma al momento conta il presente, non tanto il futuro, con Il Corriere dello Sport che ha titolato "Conceiçao & c. Addio a San Siro e contestazione".