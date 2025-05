Pep vuole Tijji. Tuttosport: "La prossima settimana il City farà un'offerta per Reijnders"

Pep Guardiola vuole Tijjani Reijnders al Manchester City. Dopo il fallimento di questa stagione il tecnico spagnolo ha deciso di rivoluzionare in parte la sua rosa, che come detto nel corso di una recente conferenza stampa, non dovrà essere composta da troppi giocatori, ma da quelli essenziali che siano forti e ambiziosi per riportare i Citizens sul tetto d'Inghilterra e d'Europa, proprio come il 14 rossonero.

A fronte di questo, stando a quanto scritto questa mattina da Tuttosport "La prossima settimana il City farà un'offerta per Reijnders", a dimostrazione del fatto che dalle parti dell'Etihad Stadium hanno intenzione di fare le cose sul serio per il centrocampista olandese, che verrà questa sera premiato come il miglior centrocampista della stagione 2024/25 in Serie A Enilive.