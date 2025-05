Oggi a San Siro Milan-Monza. Il QS: "Derby del cuore "scolorito" fra due deluse"

Oggi il Milan affronterà il Monza per l'ultima giornata di questo complicato e deludente campionato. Non ci sarà nessuna festa, anche perché il tifo organizzato sarà in protesta come d'altronde lo è già da qualche mese a questa parte, neanche per coloro i quali saluteranno il Diavolo dopo anni di onorato servizio.

L'ambiente è troppo deluso e ferito da quanto successo in questa stagione, con Il QS che questa mattina ha titolato "Derby del cuore "scolorito" fra due deluse", anche perché da un lato abbiamo una squadra (il Milan) che avrebbe dovuto lottare per lo scudetto, mentre dall'atra una che invece di salvarsi (il Monza) è addirittura retrocessa in Serie B contro ogni pronostico.