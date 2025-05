La firma col Diavolo. Il CorSport: "Tare-Milan, è fatta"

La telenovela relativa al direttore sportivo del Milan è finalmente terminata. Dopo mesi di casting e colloqui la scelta è alla fine ricaduta su Igli Tare, da sempre la prima scelta di Zlatan Ibrahimovic ma mai quella di Giorgio Furlani, che alla fine è stato convinto dall'ambizione ma soprattutto dall'esperienza dell'albanese, che nella giornata di ieri ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero nelle prossime stagioni.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Tare-Milan, è fatta", con il neo direttore sportivo rossonero che si sarebbe al legato al Diavolo per le prossime 2 stagioni a 800mila euro l'anno, dettagli che sicuramente verranno confermati nel momento in cui arriverà l'ufficialità da parte del Milan stesso.