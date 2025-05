Da Casa Milan a San Siro. Tuttosport: "Un sabato a nervi tesi"

Non sarà un sabato come gli altri quello di oggi. A partire dalle 17, infatti, il popolo rossonero, con civiltà ed educazione, farà sentire tutto il suo dissenso nei confronti della dirigenza e della proprietà del Milan, dando continuità ad una contestazione che oramai va avanti da diversi mesi ininterrottamente.

Quella di stasera contro il Monza sarà anche l'ultima partita con la maglia del Diavolo dei calciatori in prestito che non verranno riscattati, ma anche di alcuni top player che dovrebbero lasciare o per offerte irrinunciabili (Reijnders-Manchester City) o perché semplicemente il loro ciclo è terminato (Theo Hernandez). In merito alla particolare giornata che si vivrà prima tra le strade di Milano e poi a San Siro, dove ricordiamo che la Curva uscirà al minuto 15, Tuttosport ha titolato: "Un sabato a nervi tesi".