Milan-Monza domani, il QS: "Derby di Berlusconi tra silenzi e contestazione"

Chi l'avrebbe mai detto alla fine della scorsa stagione che Milan e Monza si sarebbero ritrovate domani, all'ultima giornata del campionato di Serie A Enilive, entrambe con la coda tra le gambe per i risultati ottenuti in stagione? Probabilmente in pochi, eppure è così. Domani il Milan chiuderà il suo campionato tra il nono e l'ottavo posto, fuori dalla Champions e mai in lotta per lo Scudetto dopo il secondo posto dello scorso anno; domani il Monza saluterà la massima serie, retrocedendo in Serie B.

Chi di certo non avrebbe sorriso davanti a una situazione di questo genere sarebbe stato Silvio Berlusconi, costretto a vedere le sue due creature sportive smarrite. E se solitamente l'ultimo giorno di campionato è una festa, domani non lo sarà in nessun modo. Scrive il QS: "Ombre a San Siro. Milan-Monza senza festa. Il derby di Berlusconi tra silenzi e contestazione". Nel sottotitolo quindi si legge: "La partita del 'presidente' chiude un'annata molto difficile per le due squadre. Protesta sotto la sede rossonera e Curva Sud vuota dopo 15'. Assenti i tifosi ospiti". Uno stadio che si preannuncia vuoto e scarico.