Italiano e Saputo trattano a oltranza, il CorSport: "Nella testa del tecnico c'è solo il Bologna"

Vincenzo Italiano, come viene riportato in questi giorni, sarebbe il primo nome della lista di Igli Tare, che diventerà nelle prossime ore nuovo direttore sportivo del Milan, per il ruolo di allenatore ed erede di Sergio Conceiçao. Il tecnico del Bologna, che poco più di una settimana fa ha sconfitto proprio i rossoneri nella finale di Coppa Italia, potrebbe fare il suo primo grande salto in carriera ma allo stesso tempo è molto legato ai rossoblù a cui ha fatto vincere il primo trofeo dopo 51 anni e che ha confermato in Europa.

Il Corriere dello Sport questa mattina dà fiducia al matrimonio tra il tecnico e il club rossoblù, titolando: "Italiano al 2028, si va a oltranza". Nell'occhiello viene riportato il dato più significativo: "Nella testa del tecnico c'è solo il Bologna. Nessuna altra offerta è giunta ai suoi manager. La parola d'ordine sarà avere pazienza e fiducia". La trattativa procede anche se sarà un po' più lunga del previsto ed entrambe le parti saranno costrette a cedere qualcosa.