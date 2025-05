Il bilancio del Milan va in rosso, Tuttosport: "Tare, primo guaio"

Igli Tare non è ancora sbarcato a Casa Milan ma non appena lo farà dovrà essere abile a prendere di petto la situazione che lo metterà di fronte a un club in difficoltà in primis dal punto di vista mentale, con un allenatore da decidere e una rosa da costruire gestendo le insidie di partenze illustri. Tutto questo dovrà farlo considerando che il Milan non sarà in Europa la prossima stagione e che per questo avrà dei problemi a livello finanziario: il club di via Aldo Rossi, infatti, dopo due anni di utile, a causa della mancata Champions League, finirà con un passivo di 25 milioni in bilancio.

Un tema che toccherà anche il nuovo direttore sportivo che dovrà capire come agire sul mercato per far sì che la squadra si rinforzi ma senza spendere troppo e soprattutto con la cessione probabile di qualche nome forte. In tal senso si spiega il titolo odierno di Tuttosport: "Più rosso che nero. Tare, primo guaio. Il bilancio va vero un -25 milioni, dopo due anni di attivo". Nel sottotitolo quindi si legge: "Kalulu alla Juve aiuterà, anche se non basta: senza Champions altre cessioni obbligate per il nuovo Ds".