Conceiçao saluta in silenzio, la Gazzetta: "Il triste addio"

vedi letture

Con lo Scudetto da assegnare, i posti europei da definire e due slot retrocessione ancora vacanti, l'ultima giornata sarà entusiasmante praticamente per due terzi dei club di Serie A. Tra questi non ci sarà il Milan che domani sera, anche se l'attesa non scalda, giocherà l'ultima partita del suo campionato e della sua stagione in casa a San Siro contro il Monza alle ore 20.45. La partita sarà con ogni probabilità anche l'ultima di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera, anche se solo formalmente: il tecnico, squalificato, assisterà dalla tribuna.

Espulso nella partita persa domenica sera all'Olimpico contro la Roma, l'allenatore ex Porto non si vedrà a bordocampo a San Siro domani: oggi non è prevista nemmeno la conferenza stampa solitamente in programma alla vigilia. Un saluto silenzioso su cui la Gazzetta dello Sport questa mattina pone l'accento: "Il triste addio. L'ultima a San Siro: Conceiçao in silenzio e... senza panchina". Nel sottotitolo si legge: "Niente conferenza per il tecnico portoghese, già sicuro di lasciare Milano, alla vigilia del Monza. Squalificato, lascerà spazio al vice Joao Costa".