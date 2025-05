Ora parte il casting allenatore, Gazzetta: "Il preferito Italiano ma c'è il piano B"

Deciso che il nuovo Ds del Milan sarà Igli Tare, un'operazione che sarà ufficializzata da qui a lunedì, ora si apre un nuovo casting per il club rossonero, con la speranza che sia più chiaro, veloce e deciso di quello precedente che ha accompagnato i tifosi rossoneri da febbraio a oggi. La prima decisione che dovrà prendere il dirigente albanese sarà chi far sedere sulla panchina del Milan. È chiaro che il futuro di Sergio Conceiçao sia lontano da Milanello ed è altrettano lampante che il club abbia bisogno di un allenatore che dia un'identità precisa a questa squadra apparsa troppe volte spaesata.

Oggi la Gazzetta dello Sport fa un focus sull'allenatore, indicando un candidato numero uno ma di conseguenza anche un piano B che potrebbe prendere forma. Scrive la rosea: "Il preferito resta Italiano ma c'è il piano B". Vincenzo Italiano, che una settimana e mezza fa batteva i rossoneri in finale di Coppa Italia, è il primo nome sulla lista di Tare: non sarà semplice perché il Bologna cercherà di trattenerlo a tutti i costi e sono già cominciate le trattative per il rinnovo. In caso di permanenza in rossoblù, Tare e la dirigenza rossonera sono motivati a sondare la pista Massimiliano Allegri che sarebbe già in orbita Napoli in caso di addio di Conte. C'è anche un piano C, Roberto De Zerbi.