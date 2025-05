Tre mosse per Tare, la Gazzetta: "Ruolo di Leao, nuovo tecnico, altri big"

Igli Tare è destinato a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan: mancano solo firma e ufficialitò, entrambe attese tra la giornata di oggi e lunedì. Il dirigente sportivo ex Lazio, dopo un paio di anni di inattività ufficiale, si ritroverà catapultato in una situazione tutt'altro che facile: in uno dei club più importanti del pianeta, con una tifoseria largamente insoddisfatta e scontenta, senza Europa e con tanti casi interni alla rosa da gestire. Una sfida importante che la Gazzetta dello Sport, questa mattina per cominciare, ha riassunto in tre punti.

Scrive la rosea oggi sui compiti di Tare: "Le tre mosse di Tare. Qui si fa il Milan: dal ruolo di Leao al nuovo tecnico e agli altri big". Quindi nel sottotitolo si cerca di spiegare: "All'inizio della prossima settimana l'arrivo del Ds che comincerà a costruire la squadra partendo dai leader e dalla scelta sulla panchina". La prima questione riguarda proprio l'allenatore: al momento Vincenzo Italiano è la prima scelta che, però, è corteggiato con insistenza dal Bologna che vuole rinnovarlo: per questo si studierà la fattibilità della pista Massimiliano Allegri. Poi ci sarà da gestire la rosa: da Rafa Leao a gli altri big come Theo e Maignan che potrebbero partire.