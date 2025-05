Il CorSport è netto: "Milan, è inevitabile: Reijnders ai saluti"

Se la stagione del Milan è stata fallimentare, per stessa ammissione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani uno degli artefici di questa annata disastrosa, l'inizio dell'offseason in casa rossonera potrebbe seguire le orme di quanto successo fino a oggi. Il tema riguarda in particolare il futuro dei big della rosa e in particolare quello di Tijjani Reijnders che, quest'anno, è stato di gran lunga il miglior calciatore della rosa rossonera al pari di Christian Pulisic. Con ancora una gara da giocare in questa stagione, non è certo che l'olandese sarà al Milan anche l'anno prossimo.

Anzi, il Corriere dello Sport questa mattina è molto netto e di fatto dà già per venduto l'ex AZ Alkmaar scrivendo: "Milan, è inevitabile: Reijnders ai saluti". Il motivo, come si legge nell'occhiello, è da ricercare nei conti sballati causa mancata Europa: "Sul piano sportivo il Club ha fallito mancando l'Europa. E quindi devono tornare i conti". Si legge poi nel sottotitolo: "L'olandese sistemerà il bilancio dopo la stagione no. Il City offrirà 60 milioni: a 70 più bonus l'affare si fa". Chi di certo non potrà essere contento è il tifoso milanista: "Scelta obbligata e dolorosa: sarà dura farla digerire al tifo in subbuglio".