Theo posa con la nuova maglia, Tuttosport: "Però rischia l'addio"

vedi letture

Nella mattinata di ieri il Milan ha presentato la nuova maglia Home per la stagione 2025/2026. Tra i testimonial della nuova divisa rossonera, come spesso capitato negli ultimi anni, anche Theo Hernandez che da tempo è idolo dei tifosi. Quest'anno però, dopo una stagione molto travagliata a livello di squadra ma anche a livello personale, il futuro del francese con i rossoneri è più in bilico che mai. Il rinnovo di contratto non è arrivato e anzi il club aveva addirittura accettato un'offerta da 40 milioni del Como a gennaio, declinata dallo stesso calciatore.

Tuttosport questa mattina parla proprio di questo tema: "Theo testimonial, però rischia l'addio". Il quotidiano di Torino ne fa anche una questione di scelte: "Cedere il francese può servire a trattenere Reijnders". L'olandese, infatti, è nel mirino del Manchester City che, nelle prossime ore, formulerà un'offerta ufficiale. Su Theo bisognerà decidere in fretta perché il contratto scade nel 2026 e dalla sua cessione è necessario ricavare qualcosa, evitando di perderlo a zero. Sarà una delle prime grane per Tare.