MN - Il Milan ha provato a inserire l'obbligo per Adli, ma la Fiorentina non ha aperto. Alla fine l'affare si farà in prestito oneroso con diritto

vedi letture

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il Milan ha provato a inserire l'obbligo di riscatto, anche condizionato, nella trattativa che porterà Yacine Adli a Firenze, ma la Fiorentina non ha accettato, dicendosi disposta ad un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto. In fin dei conti, dunque, il trasferimento si farà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

GLI AFFARI TRA MILAN E FIORENTINA

Yacine Adli verso la Fiorentina si avvia a diventare il 23° giocatore che passa dal rossonero al viola. L'ultimo in ordine cronologico è datato 2020 con Giacomo Bonaventura, anche se tecnicamente non si tratta proprio di un passaggio diretto Milan-Fiorentina col centrocampista che si trasferì in Toscana da svincolato. Prima di lui il prestito di Alessandro Matri, non fortunatissimo (gennaio 2014) mentre sei mesi prima arrivava Massimo Ambrosini, a chiudere la sua carriera vissuta quasi esclusivamente in rossonero.

Questi tutti i trasferimenti dal Milan alla Fiorentina:

Poggi II (1938)

Giacinto Ellena (1939)

Stefano Ferrari e Angelo Bollano (1942)

Gunnar Gren (1953)

Riccardo Toros (1955)

Amarildo (1967)

Sergio Battistini (1985)

Stefano Borgonovo (1988)

Stefano Borgonovo e Diego Fuser (1990)

Stefano Carobbi (1991)

Angelo Carbone ed Enzo Gambaro (1994)

Massimo Orlando (1995)

Marco Donadel, Cristian Brocchi e Giuseppe Pancaro (2005)

Alberto Gilardino e Marco Storari (2008)

Massimo Ambrosini (2013)

Alessandro Matri (2014)

Giacomo Bonaventura (2020)