MN - Il Milan non vuole vendere Rade Krunic

Prima il Fenerbahce, ora il Lione: i due club hanno manifestato un forte interesse per Rade Krunic, centrocampista classe 1993 del Milan.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it per il Club rossonero Krunic non è in vendita, innanzitutto per motivi tecnici: è attualmente uno dei titolari a centrocampo ed è apprezzato sia dai compagni che da mister Pioli. Inoltre, a poco più di 48h dalla chiusura del mercato in Italia (1 settembre alle 20:00, ndr), è praticamente trovare un sostituto che rientri nei parametri sportivi ed economici del Milan.

di Antonio Vitiello.