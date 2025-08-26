MN - L'Atalanta fa sul serio per Musah: pronta un'offerta da 25 milioni complessivi
MilanNews.it
L'Atalanta insiste per Yunus Musah. Dopo gli ultimi confronti interni la società bergamasca ha infatti deciso di compiere un passo importante verso l'americano, presentando nelle prossime ore al Milan una prima proposta ufficiale per il giocatore.
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la struttura dell'offerta dovrebbe essere di un trasferimento a titolo definitivo da 22 milioni di euro più 2/3 di bonus, per un totale di 25, che è sempre stata la richiesta di partenza della dirigenza rossonera per Musah. Nel momento in cui questo affare dovesse andare in porto, il Milan avrebbe la possibilità di fare sul serio per Adrien Rabiot.
di Pietro Mazzara
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve di Antonio Vitiello
Le più lette
3 Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
4 Capello racconta: "A un certo punto, vedendo Milan-Cremonese, ho detto a mia moglie: 'Questa è la squadra dello scorso anno'"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Contatti per Rabiot. Incontro Como-agenti Jimenez. Harder attende
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Marrucci (DAZN): "L'acquisto di Harder è un atto di fiducia nei confronti del lavoro dello Sporting"
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com