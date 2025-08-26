MN - L'Atalanta fa sul serio per Musah: pronta un'offerta da 25 milioni complessivi

di Lorenzo De Angelis
fonte di Pietro Mazzara

L'Atalanta insiste per Yunus Musah. Dopo gli ultimi confronti interni la società bergamasca ha infatti deciso di compiere un passo importante verso l'americano, presentando nelle prossime ore al Milan una prima proposta ufficiale per il giocatore. 

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la struttura dell'offerta dovrebbe essere di un trasferimento a titolo definitivo da 22 milioni di euro più 2/3 di bonus, per un totale di 25, che è sempre stata la richiesta di partenza della dirigenza rossonera per Musah. Nel momento in cui questo affare dovesse andare in porto, il Milan avrebbe la possibilità di fare sul serio per Adrien Rabiot. 

