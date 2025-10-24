Inter e Milan interessati a Kim Minjae: l'indiscrezione che arriva dalla Germania

vedi letture

Torna nuovamente al centro delle chiacchiere di calciomercato il nome del centrale coreano Kim Minjae, esploso al Napoli nell'anno dello Scudetto di Luciano Spaletti e poi subito ceduto per una cifra molto importante al Bayern Monaco dove però non è riuscito a imporre il suo stile di gioco come successo in Italia. Oramai relegato al ruolo di riserva da Vincent Kompany, il difensore asiatico potrebbe lasciare la Baviera già nel mese di gennaio e la Serie A rimane una delle sue prime scelte visti i trascorsi.

A parlare del suo futuro, in un podcast incentrato sul mercato della BILD è stato il giornalista tedesco Tobi Altschaffl. Questa l'indiscrezione del giornalista tedesco Tobi Altschaffl sul futuro di Kim Minjae: "Kim Minjae si mette sempre in mostra: è molto motivato, anche se è solo una riserva. E ora circola una voce: l’Inter e il Milan sarebbero interessati a Kim Minjae. È vero o no? È vero e questa è una buona notizia per il Bayern Monaco"