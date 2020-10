MN - Mercato Milan: la pista Kabak resta difficile. Rudiger, per non c'è intesa sulla cifra del prestito

Ultimi aggiornamenti sulla caccia del Milan al difensore centrale in questo ultimo giorno di mercato: secondo quanto appreso da Milannews.it, la pista che porta a Kabak resta piuttosto complicata a causa delle alte pretese economiche dello Schalke 04 (25 milioni di euro.). Quella che porta a Rudiger del Chelsea appare invece più percorribile, ma per ora non c'è intesa sulla cifra del prestito. Il giocatore tedesco avrebbe comunque già dato il suo ok al passaggio al Milan.