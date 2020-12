MN - Milan, a centrocampo interessa anche Thuram del Nizza

La priorità sul mercato del Milan resta il difensore, ma attenzione anche al centrocampista perché nel mirino del club c’è anche la possibilità di un rinforzo in mediana. Soumarè del Lille piace ma sarebbe un’operazione solo in prestito, per questo difficile. Interessa anche Khéphren Thuram, 19enne del Nizza, giocatore seguito e che potrebbe dare una mano a Bennacer, Kessie e Tonali nella seconda parte di stagione.