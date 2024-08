MN - Milan-Ajax: trattativa in corso per Silvano Vos. Ok del giocatore, ecco dove si lavora

vedi letture

Il Milan può aggiungere un altro tassello al centrocampo. Si tratta di Silvano Vos, mediano classe 2005 dell’Ajax. Nelle ultime ore il club rossonero ha raggiunto un accordo con l’entourage del 19enne, sia per quanto riguarda l’ingaggio che gli anni di contratto.

Ora però si cerca l’accordo tra club. Vos ha chiesto di essere ceduto per giocare di più, il Milan quindi spera di far leva sulla volontà del giocatore, come accaduto già nel corso dell’estate per gli altri acquisti. La cifra che chiede l’Ajax si aggira attorno ai 9-10 milioni, ma i rossoneri vorrebbero spendere meno.

Vos può essere tesserato in prima squadra senza togliere spazio a nessuno in quanto da regolamento andrebbe nella lista under 22.

L’olandese verrebbe utilizzato sia in prima squadra che nella squadra Milan Futuro.

di Antonio Vitiello