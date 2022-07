MN - Milan ancora in corsa per Renato Sanches: la situazione

MilanNews.it

Nonostante il forte interesse del PSG per il giocatore, con Galtier (futuro allenatore dei parigini) e Campos (consulente calcistico del club) pronti ad (ri)accoglierlo a braccia aperte, il Milan è ancora in corsa per Renato Sanches. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la società rossonera non si dà per vinta, nonostante il forte interesse del club francese e le richieste dello stesso calciatore e il suo agente, Jorge Mendes, siano un po' cambiate nel corso delle ultime settimane. Al momento ci sono ancora delle possibilità per il club di via Aldo Rossi di arrivare al centrocampista portoghese del Lille.

di Antonio Vitiello.