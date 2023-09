MN - Milan, Ballo-Touré al Fulham: operazione in prestito

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha praticamente completato tutte le situazioni complicate in uscita della rosa: dopo la cessione di Origi al Nottingham Forest - nelle prossime ore l’ufficialità - anche Ballo-Tourè vestirà la maglia del Fulham in prestito. Affare delle ultimissime ore di mercato in Inghilterra, con la finestra estiva che si è ufficialmente chiusa tre ore dopo rispetto a quella italiana.

La Premier League, sul proprio sito, specifica che “Quattro fogli di offerta sono stati inviati prima della scadenza delle 23:00 BST, quindi resta sintonizzato per notizie su queste mosse.”