MN - Milan Futuro: Bollini nome in pole per il dopo Bonera. Ma c’è l’Elite Round che "complica" le cose

Sono ore di riflessione e valutazione in quel di Casa Milan per decidere, bene, la nuova guida tecnica di Milan Futuro, con Daniele Bonera ad un passo dall’esonero dopo la sconfitta di ieri contro la Lucchese. Come riportato da più fonti nelle scorse ore, il nome preferito in casa rossonera è quello di Alberto Bollini, attuale selezionatore federale dell’Italia Under 19. Un nome importante, visto il lungo curriculum dell’allenatore mantovano che dal 2019 è nei quadri tecnici della FIGC dove ha guidato sia la 19 sia l’Under 20 e dove ha messo a curriculum l’Europeo Under 19 del 2023 vinto a Malta battendo in finale il Portogallo con un gol di Kayode oltre a due affermazioni nell’Under 20 Elite League, vinta nel 2020-21 e nel 2023-24. Nell’estate del 2023, inoltre, era stato promosso come vice allenatore di Roberto Mancini in nazionale A, ma la fine – turbolenta – del rapporto del Mancio con la FIGC ha portato al ricollocamento di Bollini in Under 19.

Bollini è stato contattato dal club rossonero e la chiamata lo ha lusingato molto, ma per accelerare c’è prima da prendere una decisione importante, che va presa in totale serenità d’animo sia nei confronti del Milan sia, soprattutto in questo caso, della FIGC. A marzo, con sede in Italia, l’Under 19 si giocherà l’accesso alla fase finale dell’Europeo di categoria ospitando la Spagna campione in carica, la Francia e la Lettonia. Si tratta di un appuntamento molto importante per gli azzurrini e per il percorso fatto da Bollini con questo gruppo del quale fanno parte Vittorio Magni, Mattia Liberali e Diego Sia, che Bollini potrebbe eventualmente ritrovare nel caso in cui dovesse prendere la decisione di accettare la proposta del Milan per allenare la formazione Futuro e lasciare, di conseguenza, la guida dell’Italia Under 19.

I contatti diplomatici sono avviati e sono proseguiti anche nel corso del pomeriggio tra le parti in causa. Non rimane che attendere la decisione finale.