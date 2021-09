MN - Milan, i dettagli del trasferimento di Henoc N'Gbesso allo Spezia

Dal Milan allo Spezia proprio sul finire del mercato estivo. Il giovane attaccante classe 2003 Henoc N'Gbesso ha lasciato Milano dopo nove anni vissuti in rossonero, nove anni in cui ha è cresciuto tantissimo, arrivando a toccare anche il traguardo di giocare in Primavera 1. L’operazione tra i due club è stata lampo, dalle cifre importanti anche e soprattutto per il calciatore che all’interno del suo contratto ha diversi bonus. Ma spunta un dettaglio che non si può sottovalutare: il Milan si è mantenuto il 50% sulla futura rivendita, ‘controllando’ così la crescita dell’attaccante italiano già nel giro dell’U-19. Lo Spezia ci ha investito parecchio, il Milan però resta vigile e ne studia il percorso: la palla adesso passa ad Henoc N'Gbesso, che dovrà dimostrare sul campo tutto il suo valore.

di Antonio Vitiello