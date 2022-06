MN - Milan, il Lecce vuole Colombo in prestito con diritto di riscatto

MilanNews.it

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani vuole Lorenzo Colombo come rinforzo per la sua squadra in vista della prossima stagione. Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica della società pugliese, sta trattando il giocatore con la dirigenza rossonera sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Oltre al Lecce ci sono anche altre squadre interessate al talento classe 2002 del Milan, che nell’ultima stagione ha giocato in Serie B con la SPAL.

di Antonio Vitiello