MN - Milan-Meité, conferme: rientra nella lista dei centrocampisti monitorati

Sfumato Koné del Tolosa, il Milan si è rituffato sul mercato per prendere quel centrocampista fisico che manca all'interno della rosa di Stefano Pioli. Oltre a Soumaré del Lille - per il quale servono le giuste congiunzioni economiche - ecco che trovano conferma le indiscrezioni sul profilo di Soualhio Meité del Torino. C'è stata una chiacchierata tra la dirigenza milanista e l'entourage del giocatore, ma il Torino vorrebbe prima cautelarsi prima di lasciare andare un giocatore che, almeno a livello numerico, ha fatto comodo a Giampaolo anche se nelle ultime gare non ha brillato. Dunque Meité è nella lista dei centrocampisti seguiti, ma non c'è stata ancora l'accelerata.