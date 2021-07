MN - Milan, mercato in uscita: pressing del Venezia su Caldara, Spal in pole per Colombo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono ore importanti per quanto riguarda il mercato in uscita del Milan. Il Venezia, infatti, è in pressing su Mattia Caldara: gli arancioneroverdi vorrebbero anticipare la concorrenza per il difensore classe 1994, considerando che al Milan sono giunte anche altre richieste. Per Lorenzo Colombo, invece, il futuro dovrebbe essere in Serie B con la Spal in pole.

di Antonio Vitiello