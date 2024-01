MN - Milan, no alla prima proposta del Fenerbahçe per Krunic: la posizione rossonera

Il Milan ha rifiutato la prima proposta da 4 milioni del Fenerbahçe per Rade Krunic. La società rossonera valuta il centrocampista bosniaco almeno 5-7 milioni e non arretrerà sulla valutazione. Il Milan non ha gradito né gli atteggiamenti del giocatore né la strategia dei turchi, che hanno raggiunto un accordo di massima con Krunic a cifre attorno ai 3 milioni. In via Aldo Rossi si aspettano un rilancio nei prossimi giorni e non intendono farsi prendere per il collo dai turchi.

di Pietro Mazzara