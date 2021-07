MN - Milan, raggiunto l'accordo con Warren Bondo. Si cercherà ora l'intesa con il Nancy

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha raggiunto l'accordo con Warren Bondo per tre anni, estendibile a cinque quando il centrocampista francese compirà diciotto anni. Da trovare ancora l'accordo finale con il Nancy, club proprietario del 17enne francese. Bondo sarà impegnato sia in Primavera che in prima squadra. Il centrocampista francese in estate potrebbe giocare le amichevoli con la squadra di Pioli. È molto vicino anche l'accordo con il Nancy per una cifra vicina a 1 mln + bonus per arrivare 2 totali.

di Antonio Vitiello