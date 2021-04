MN - Milan, stagione di “apprendistato” per Tonali, e nessun dubbio sul riscatto

Il salto in una big, soprattutto a 20 anni, non è mai semplice. Sandro Tonali è arrivato al Milan dal Brescia nella scorsa estate e il peso della maglia inizialmente lo ha frenato, complice una condizione fisica non ottimale, poi migliorata nei mesi successivi. L’impatto con la sua squadra del cuore non è stato facile ma un primo anno di apprendimento era da mettere in conto. Tuttavia, con l’assenza di Bennacer per infortunio, Sandro ha giocato tanto, 22 presenze in campionato più altre 8 in Europa League e una in Coppa Italia. L’annata di rodaggio era ampiamente prevista, perché allenarsi con giocatori dal calibro di Ibrahimovic e Kessie può solamente far bene a uno dei ragazzi più talentuosi della nazionale Under 21.

La dirigenza milanista è soddisfatta della sua prima stagione e sa che Tonali potrà dare molto di più in futuro. Ecco perché il suo riscatto dal Brescia non è assolutamente in discussione. Tonali era stato presto dalle Rondinelle con la formula del prestito oneroso di 10 mln con diritto di riscatto a 15 mln, più l’inserimento di una decina di milioni di bonus. In estate il club rossonero verserà i restanti 15 mln, perché sul giovane mediano nativo di Lodi, vuole puntarci molto in futuro.