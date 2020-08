MN - Milan-Tonali, si attende l'arrivo di Cellino in Italia per provare a chiudere. Inter fuori dalla corsa

Si attende l'arrivo in Italia di Cellino per provare a chiudere l'operazione Sandro Tonali al Milan. L'Inter si è chiamata fuori, rossoneri che hanno offerto un prestito oneroso a 10 milioni e diritto di riscatto a 20. Al giocatore 5 anni di contratto. In settimana si proverà a trovare l'intesa definitiva per un grande colpo fortemente voluto da Paolo Maldini.

di Antonio Vitiello