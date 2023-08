MN - Origi non vorrebbe andarsene dal Milan, ma continua a lavorare a parte perché è sul mercato

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, sia ieri che oggi, Divock Origi ha lavorato a parte a Milanello a causa della situazione legata al mercato; per il belga si cerca una sistemazione favorevole sia per il calciatore che per il club rossonero. Ingaggio pesante e non troppa voglia da parte dell'ex Liverpool di spostarsi. Si lavora.

di Antonio Vitiello