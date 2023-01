MN - Passerini sul mercato: "Non credo cambino le strategie. Uno tra Zaniolo e Ziyech..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

Cosa potrebbe succedere sul mercato?

"Vediamo come sarà l'ultimo giorno di mercato. Io non credo che cambieranno le strategie. Potrebbe arrivare Osorio, ma mi sembra più un investimento in prospettiva che un rinforzo per il presente. Io un rinforzo in attacco l'avrei preso... Zaniolo, con tutti i rischi del caso, poteva funzionare nel Milan o, comunque, un profilo diverso come Ziyech sarebbe estremamente servito. O uno o l'altro...".