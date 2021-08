MN - Pellegri-Milan, conferma sui dettagli economici dell'operazione

Arrivano ulteriori conferme in merito ai dettagli economici dell'operazione che porta Pietro Pellegri a indossare la maglia del Milan. I rossoneri verseranno nelle casse del Monaco mezzo milione per il prestito mentre il diritto di riscatto, che si tramuta in obbligo, è fissato a 6 milioni. In più sono previsti bonus legati all'eventuale qualificazione in Champions da parte del Milan e una percentuale sulla futura rivendita in caso di acquisizione del giocatore da parte del Milan. Prima dovrà essere ratificato il rinnovo con il Monaco.

Al ragazzo è stato prospettato il fatto che potrà avere il suo spazio e mettersi in mostra.