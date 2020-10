MN - Quattro ore alla fine del mercato, Milan ancora al lavoro su Simakan

Quando ormai mancano circa quattro ore alla fine del mercato, il Milan continua a lavorare senza sosta per poter regalare a mister Pioli un nuovo difensore centrale. Fallita la trattativa Kabak e Rudiger ormai accantonato per i costi, il nome su cui si sta lavorando forte in questi istanti è Mohamed Simakan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la dirigenza è in continuo contatto con lo Strasburgo per ridurre la distanza fra domanda e offerta. Corsa contro il tempo per portare in rossonero il difensore francese classe 2000.