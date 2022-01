MN - Riscatto Pellegri, fumata grigia sulla cifra: gli aggiornamenti

Oggi sarebbe dovuto essere un giorno decisivo per il riscatto di Pietro Pellegri da parte del Milan, ma così non è stato. I contatti tra il club rossonero e il Monaco non hanno ancora prodotto un accordo definitivo tra le parti, che si riaggiorneranno nei prossimi giorni, probabilmente all’inizio della prossima settimana. C’è ancora della distanza sulla cifra proposta dal Milan pari a circa 3,5 milioni più bonus e la domanda della società monegasca. Il Torino rimane alla finestra e attende gli sviluppi della situazione, visto che tra il Milan e il Toro c’è già un’intesa di massima per il prestito dell’attaccante classe 2001.