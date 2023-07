MN - Rivoluzione fascia destra: anche Saelemaekers può partire

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli arrivi di Christian Pulisic e Luka Romero sono due segnali evidenti di come il Milan stia lavorando, concretamente, sulla ristrutturazione della fascia destra offensiva, che potrebbe vedere ancora un inserimento. I rossoneri vogliono Samuel Chukwueze del Villarreal e valutano, come alternativa, Gustav Isaksen del Midtjylland.

L’antifona è chiara: non c’è più spazio né per Junior Messias né per Alexis Saelemaekers. Il brasiliano è entrato nei radar di mercato del Torino, ma il Milan vuole soldi per il suo cartellino mentre Saelemaekers è stato informato del fatto che può cercarsi un’altra squadra se vorrà giocare di più.

L’esterno belga, classe 1999, dopo un avvio molto interessante della sua avventura milanista, specie dopo il primo lockdown, ha visto fermarsi la sua crescita tecnica, avendo qualche exploit di tanto in tanto, ma senza mai dare quell’apporto in termini di gol e assist che in molti si sarebbero aspettati da lui.