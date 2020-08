Il club rossonero vuole evitare una minusvalenza per Ricardo Rodriguez, per questo chiede 3.8 milioni di euro al Torino. Secondo quanto appreso da MilanNews.it servirà un nuovo incontro perché le due società si mettano d'accordo: è possibile che si possa trovare un'intesa per 3 milioni di euro più bonus.

Di Antonio Vitiello