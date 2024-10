Moncada segue il talento Mastantuono, ma la clausola rescissoria è monstre

vedi letture

Specialmente durante la stagione le pause Nazionali sono ottime occasioni per approfondire tendenze o interessi di calciomercato. In questo senso questa mattina la Gazzetta dello Sport ha riferito dell'interesse del Milan nei confronti del giovane e chiacchieratissimo talento 17enne (appena compiuti) del River Plate: il fantasista mancino Franco Mastantuono. In questo anno solare ha stregato i tifosi dei Millionarios ed è presenza fissa in prima squadra: ha segnato il gol più giovane della ultracenteria storia del club.

I rossoneri, sapendo che gli occhi di tutta Europa sono puntati su questo talento, vogliono provare a giocare d'anticipo. Mastantuono ha un contratto fino al 2026 che ha un'opzione automatica di rinnovo fino al 31 dicembre 2027. Il nodo cruciale è la clausola da 41 milioni di euro - che aumenta fino a 45 negli ultimi dieci giorni delle sessioni di mercato - ma secondo i sondaggi fatti dal Milan si potrebbe pagare in due rate. L'obiettivo del club di via Aldo Rossi potrebbe essere quello di acquistare il giocatore ma lasciarlo al River due anni per fargli completare la crescita.