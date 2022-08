Monza, si trattano Bakayoko del Milan e William Carvalho del Betis

MilanNews.it

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato del Monza, squadra ancora a secco di punti dopo tre giornate. Il club brianzolo guidato da Berlusconi e Galliani potrebbe aggiungere altri cinque volti nuovi in questo rush finale: il primo sarà Nicolò Rovella, che arriverà in prestito appena la Juventus definirà l'acquisto di Paredes. Poi si trattano due centrocampisti muscolari e nel mirino ci sono Bakayoko del Milan e William Carvalho del Betis Siviglia. Prosegue, infine, la ricerca di un laterale che possa giocare su ambo le fasce e di un attaccante, anche se ormai il nome di Icardi è destinato a restare una suggestione di mercato.